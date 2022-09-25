Politika

BM toplantısında maç izleyen Iraklı diplomata soruşturma

BM toplantısında bilgisayarından futbol maçı izleyen Iraklı diplomat hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Irak Irak Dışişleri Bakanlığı diplomat Soruşturma

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı, Birlemiş Milletler (BM) toplantısında önündeki bilgisayardan futbol maçı izlediği kameralara yansıyan diplomat hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Söz konusu diplomatın ismi ise açıklanmadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, söz konusu diplomatla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kendisine yaptırım uygulanacağını söyledi.

20 Eylül’de de Irak’ın Ürdün Büyükelçisi Haydar Ezari görevden alınarak merkeze çekilmişti. Büyükelçi Ezari’nin görevden alınmasına, ailesiyle birlikte ünlü Lübnanlı şarkıcı Ragheb Alama ile çektirdiği fotoğraflar sebep olmuştu.

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