Başkan Barzani: Kürt milletine karşı savaşın şekli değişti

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani, çok sayıda aydın ve yazarın katıldığı Duhok Kültür Festivali’nde bir konuşma yaptı.

“Kürt milletine karşı savaşın şekli değişmiş durumda” diyen Başkan Barzani, “Eskide savaş belliydi. Top, uçak, zırhlı tank ve silahlarla Kürt milletine karşı savaş yürütülüyordu ancak şimdi savaşın şekli değişmiş durumda ve Kürdistan Bölgesi yazar ve aydınlarının omuzlarında ağır bir yük düşmüştür. Bu yüzden aydınlarımız mücadelelerini sürdürmeli, biz de elimizden gelen desteği onlara sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani konuşmasının devamında, “Kürt milletinin düşmanları, halkımızın iradesini kırmak istiyor. O irade ki bir Peşmerge, hafif silahla uçağa karşı savaşıyordu. Bununla birlikte ne yazık ki ülkemizin içinde de düşmanı gözetenler oldu. Kendine aydın diyen bazı kişilerin, düşmana, Kürt milletinin hasımlarını gözettiğini görüyoruz” dedi.

Başkan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt milleti kendini kimseden eksik görmemeli. Çünkü kendini eksik görmek, ölüm gibidir. Kendinizi kimseden üstün de görmeyin, küçük de görmeyin. Hiç kimseden aşağı değiliz.

Milletimiz büyük bedeller ödedi. Çok kanlarımız döküldü. Şehitlerimiz bizim için çok değerlidir. Düşmanlarımızın, ‘Onların iradesini kırdık’ demesine izin vermemeliyiz. İrademiz kırılırsa, hiçbir değerimiz kalmaz.”

Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun yıldönümüne ilişkin ise Başkan Barzani, “Bu kutlu günde sadece şunu söyleyebilirim: Baş eğmeyenlerin ve eğmeyecek olanların ellerinden ve gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.