Politika

Neçirvan Barzani ile Güney Kore Başkonsolosu’ndan işbirliği vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Güney Kore’nin Erbil Başkonsolosu Cho Kijong, başta eğitim alanında olmak üzere işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Güney Kore Cho Kijong

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün Güney Kore’nin yeni Erbil Başkonsolosu Cho Kijong’u kabul etti.

Yeni görevinden dolayı Kijong’u tebrik eden Neçirvan Barzani, Başkonsolosa görevinde her türlü destekte bulunacaklarını belirterek, Güney Kore’nin Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı insani yardımlar ve destek için teşekkür etti.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkisinin özel olduğunu vurgulayan Kijong, bu ilişkileri daha ileri düzeye taşımayı umduğunu ifade etti. Kijong ayrıca, Güney Kore’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetleri ve Güney Koreli firmaların özel sektörde yatırıma teşvikiyle ilgili brifing verdi.

İki taraf ayrıca kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim alanındaki yardım ve işbirliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin siyasi durumu da ele alındı.

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