Afrin’deki silahlı gruplar 5 kişiyi kaçırdı

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Afrin’den bir kaynağın K24’e verdiği bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Sultan Murad silahlı grubu, 21 Eylül’de Bilbil kasabasına bağlı Qota köyünden 5 kişiyi kaçırdı.

Kaynak, bu kişilerin daha önce de Özerk Yönetim’le ilişkili olduğu iddiasıyla silahlı gruplarca kaçırıldığını ve şu an Bilbil’deki hapishanede tutulduğunu belirtti.

Kaçırılan kişilerin isimleri ise şöyle: Ahmed Reşid Mustafa (75), Hamze Mustafa Mustafa, Eslan Şaban Sido ve Abdulkadir Şaban Sido.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.