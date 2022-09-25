Politika

Afrin’deki silahlı gruplar 5 kişiyi kaçırdı

Silahlı grupların Afrin’in Bilbil kasabasına bağlı bir köyde aralarında yaşlıların da olduğu 5 Kürt'ü kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Afrin silahlı gruplar kaçırma olayı

HABER MERKEZİ

Afrin’den bir kaynağın K24’e verdiği bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Sultan Murad silahlı grubu, 21 Eylül’de Bilbil kasabasına bağlı Qota köyünden 5 kişiyi kaçırdı.   

Kaynak, bu kişilerin daha önce de Özerk Yönetim’le ilişkili olduğu iddiasıyla silahlı gruplarca kaçırıldığını ve şu an Bilbil’deki hapishanede tutulduğunu belirtti.  

Kaçırılan kişilerin isimleri ise şöyle: Ahmed Reşid Mustafa (75), Hamze Mustafa Mustafa, Eslan Şaban Sido ve Abdulkadir Şaban Sido.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.

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