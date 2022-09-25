Brent petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesinde

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Petrol fiyatları cuma günü sert kayba yöneldi. Ham petrol 9 ay sonra ilk kez kritik seviyenin altına sarkarken, Brent petrolde de düşüş hızlandı.

Haziran ayının başlarında 120 dolar seviyesinin üzerinde seyreden petrol fiyatları bu tarihten itibaren düşüşe yöneldi. Son 3 ayı da üst üste düşüşle kapatan petrol fiyatları eylül ayında da aşağı yönlü seyriyle dikkat çekiyor. Özellikle petrol piyasasındaki değişim yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor.

HAM PETROLDE 9 AY SONRA BİR İLK

Bu hafta Fed’in 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte dolara olan talep artarken, petrol ve altın gibi değerli emtialarda sert düşüşler görüldü.

Ham petrol cuma günü 80 dolar olan kritik seviyenin altına sarkarak son 9 ayın en düşük seviyesini test etti. 78.04 doları gören ham petrol günlük bazda ise yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti.

Ham petrol son 3 aylık zaman dilimi içerisinde yüzde 36 gerileyerek sert düşüş kaydetti.

BRENT PETROLDE YÜZDE 30’LUK DÜŞÜŞ

Brent petrol ise cuma günü 85.50 dolar düzeyine kadar gerileyerek neredeyse 9 ayın en düşük seviyesini test etti. Böylelikle Brent petrol son 3 ayda yüzde 30’dan fazla değer kaybetmiş oldu.