Buckingham Sarayı paylaştı: Kraliçe 2'nci Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf

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Buckingham Sarayı, 19 Eylül'de yapılan cenaze töreniyle Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’ne defnedilen Kraliçe 2'nci Elizabeth'in mezar taşının ilk fotoğrafını paylaştı.

Siyah mezar taşının üzerinde Kraliçe'nin, geçen yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Philip'in ve Kraliçe'nin ebeveynlerinin isimleri yazıyor. Daha önceki mezar taşında sadece 2'nci Elizabeth'in babası Kral 6'ncı George ve annesi Elizabeth'in isimleri yazıyordu. Yeni taşta "George VI 1895-1952" ve "Elizabeth 1900-2002" işlemelerinin altında Garter Yıldızı (İngiltere'deki en yüksek şeref rütbesi) bulunuyor. Onun altında ise "Elizabeth II 1926-2022" ve "Philip 1921-2021" ifadeleri yer alıyor.

Dört kraliyet üyesi de en yüksek rütbeli İngiliz şövalyelik nişanı olan Orger of Garter (Dizbağı Nişanı) sahibiydi. Bu nişan ilk olarak 1348'de İngiltere Kralı3. Edward tarafından verilmeye başlanmıştı. Siyah Belçika mermerine el işlemesi pirinç harflerin yerleştirildiği taşın çevresi de çiçeklerle donatıldı.

En uzun süre görev yapan İngiliz hükümdarı olan Kraliçe 2'nci Elizabeth, 9 Eylül günü 96 yaşında öldü. 19 Eylül'de tüm gün süren cenaze töreninde 2'nci Elizabeth'in naaşı, Londra'da Westminster Kilisesi'ndeki törenin ardından Windsor Kalesi'ne götürülmüş ve burada Kral 3'üncü Charles da dahil yakın aile üyelerinin katıldığı son bir törenle defnedilmişti. Kraliçe 2'nci Elizabeth'in mezarı Perşembe'den itibaren halka da açılacak.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in defnedildiği St George Şapeli, sadece ibadete ayrılan pazar günleri hariç halka açık olacak. Şapelin bulunduğu Windsor Kalesi'ni ziyaret etmek için yetişkinlerin Cumartesi günleri 28.50 euro, diğer günlerde ise 26.50 euro bilet ücreti ödemesi gerekiyor. (Kaynak: BBC Türkçe)