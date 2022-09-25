İngiltere Başbakanı’ndan vize sisteminde köklü değişiklik sinyali

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İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın bu girişimi iş dünyasınca memnuniyetle karşılandı. Ancak hükümetteki bazı Brexit yanlısı isimlerin plana muhalif olduğu bildiriliyor.

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre Başbakan Truss, geçtiğimiz haftalarda yapılan seçim sonucu lideri seçildiği Muhafazakar Parti içindeki göçmenlik karşıtı kabine üyelerini karşısına almak pahasına bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

İŞ GÜCÜ AÇIĞI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu kapsamda öncelikle "iş gücü açığı bulunan meslekler listesinin" değiştirilmesi öngörülüyor. Bu şekilde kilit bazı sektörlerin personel alımına imkan sağlanması amaçlanıyor. Bu sektörlerin başında ülkedeki internet altyapısının geliştirilmesi için geniş bant teknisyenleri başta olmak üzere iletişim teknolojileri alanında çalışanların yer alması bekleniyor.

Bir diğer değişiklik kapsamında mevsimsel tarım işçileri için uygulanan iş gücü tavan sınırının yükseltilmesi bekleniyor. Şu andaki vize sisteminde mevsimsel tarım işçileri için yalnızca 38 bin vize için kota bulunuyor. Ancak sektör temsilcileri ihtiyaç duydukları çalışan sayısının çok daha yüksek olduğunu belirterek bu sınırın yükseltilmesini talep ediyor.

DİLBİLGİSİNDEKİ YETERLİLİK ŞARTI GEVŞETİLEBİLİR

Firmaların yabancı ülkelerden iş gücü istihdam edebilmesini kolaylaştırmak için İngilizce dil bilgisi yeterlilik şartının da gevşetilmesi gündemde.

Yüksek vize ücretleri ve iş yerlerinin belirtilen iş için yerel çalışanın bulunamadığına dair kanıt sunması şartı yabancı işçi alımını zorlaştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın iş gücüne ihtiyaç duyan meslekler ya da sektörler listesinin genişletilmesi sayesinde bu zorlukların ortadan kaldırılması ve bu alanlarda çalışan ve İngiltere'ye göç etmek isteyenlerin başvurularını kolaylaştırması bekleniyor.

Uzun vadede de İngiltere'de yerleşmek için ülkeye geldikten beş yıl sonra yılda en az 35,800 sterlin gelire sahip olma şartının da kaldırılması öngörülüyor.

Hükümetin vize sistemini yeniden gözden geçireceği haberi iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.