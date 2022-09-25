Jina Emini protestoları: İran 2 ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

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Jina Emini'nin “ahlak polisi” tarafından gözaltı alındıktan sonra işkenceyle öldürülmesinin ardından protestoların devam ettiği İran'da, İngiltere ve Norveç büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanlığı'nın, İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff ve Norveç Büyükelçisi Sigvald Hauge'u 'İran'daki gösterilere ilişkin izledikleri politikalar nedeniyle' Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, BBC Farsça ve Iran International kanallarının protestocuları 'sokağa çağırdığı' savunuldu.

İnsanlar hakları örgütleri protestolarda en az 50 kişinin öldürüldüğünü söylerken, devlet televizyonu aralarında Devrim Muhafızları'na bağlı Besic üyelerinin de olduğu 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İran'da “ahlak polisi” tarafından gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan Jina Emini 16 Eylül’de hayatını kaybetti.

Emini’nin yaşamını yitirmesi ardından Doğu Kürdistan (Rohjilat) kentleri başta olmak üzere düzenlenen protestolar ülke geneline yayıldı.

Norveç'in başkenti Oslo merkezli İran İnsan Hakları (IHR) örgütü, protestolar sırasında en az 50 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.