İran’dan Bradost bölgesine bombardıman

ERBİL (K24

K24 muhabiri, İran’ın bugün Bradost bölgesindeki Sakar Dağı yamaçları ve Horni çölüne top atışları düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, Sidekan nahiyesi sınırındaki köylerden birçok insanın can güvenliği olmadığı için evlerini terk edip başka ilçelere gittiğini belirtti.

K24’e konuşan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi, İran’ın bombaladığı bölgelerde PKK veya Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine ait kamp bulunmadığını kaydetti.

Bölgeye yapılan top atışlarından dolayı Sidekan’a bağlı Bani Raşkin köyünde okulların kapalı olduğu belirtildi.

İran dün Soran idaresine bağlı Sidekan nahiyesinin Berbezin ve Horni bölgelerini bombalamıştı.

K24’e konuşan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi, İran’ın bugün saat 15:25’de Berbezin, Gori Saye ve Horni çöllerini yoğun bir şekilde topçu saldırısına maruz bıraktığını bildirmişti.

İran medyasında yer alan haberde ise, Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPİ) ve Komele karargahlarını topçu atışlarıyla vurduğu belirtilmişti.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarından, Rojhilat partilerinin karargahlarına yaklaşmamaları istenmişti.