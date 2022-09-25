Spor

Amedspor, Bursaspor’u 2 golle devirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, ligin 6’ncı haftasında Bursaspor’u 2-0 mağlup etti.
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kürdistan amedspor Bursaspor TFF 2 lig Beyaz Grup

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, 6’ncı haftada Bursaspor’u konuk etti.

Gergin anların yaşandığı maçın 31’inci dakikasında Mehmet Alaeddinoğlu attığı golle Amedspor’u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Amedspor 50’nci dakika Mansur Çalar’ın topu ağlarla buluşturmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Amedspor 3 puanın sahibi oldu.

Diyarbakır Stadyumunda oynanan maçta Kürdistan bayrakları açıldı.

Puanını 9’a çıkaran Amedspor 7’nci sıraya yükseldi, Bursaspor ise 6 puanda kaldı ve 13’üncü sıraya geriledi.

Gelecek hafta Afjet Afyonspor’a konuk olacak Amedspor’un 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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