Politika

Zelenskiy duyurdu: NASAMS füze sistemini teslim aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna NASAMS füze sistemleri

HABER MERKEZİ

CBS News'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenskiy, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenskiy, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" şeklindeki sourya sorusuna ise Zelenskiy, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır" yanıtını verdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv