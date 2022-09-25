Hemrin Dağları’nda DAİŞ’e operasyon: 3 sığınak imha edildi

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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük-Diyala arasındaki Hemrin Dağları’nda terör örgütü DAİŞ’e karşı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda DAİŞ mensuplarına ait 3 sığınağın imha edildiği, çok sayıda yaşam malzemesi ve silah ele geçirildiği kaydedildi.

DAİŞ mensuplarının bu bölgeden güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat alındığına işaret edilen açıklamada operasyonun genişletilerek süreceği vurgulandı.

Irak güçlerinin sürdürdüğü operasyonlara rağmen terör örgütü DAİŞ mensupları Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın birçok bölgesinde saldırılarına devam ediyor.

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ’in bölgedeki tehdidinin sonlandırılması ve güvenlik açığının kapatılması için Irak Savunma Bakanlığı’ndan daha fazla koordinasyon tavsiyesinde bulunmuştu.

Hemrin Dağları’nda yıllardır varlık gösteren DAİŞ, zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.