Meral Akşener’de Jina Emini mesajı: Bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Jina Emini’nin katledilmesine tepki göstererek, protestoculara destek verdi.

Akşener, mesajında şunları kaydetti:

“Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin; İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.

Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla; Sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu; İnsanlara “beka mücadelesi” diye yutturmaya çalışıyor.

Nitekim İran'da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.

Bu vesileyle, İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum.

Turgut Uyar'ın dizelerinde de söylediği gibi: “Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur...”

İran'da “ahlak polisi” tarafından gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan Jina Emini 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Emini’nin yaşamını yitirmesi ardından Doğu Kürdistan (Rohjilat) kentleri başta olmak üzere düzenlenen protestolar ülke geneline yayıldı.