Uluslar Ligi: Hollanda grubu lider bitirdi
HABER MERKEZİ
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Hollanda, Belçika'yı konuk etti.
Maça grup lideri olarak çıkan Hollanda rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini perçinledi ve grubu zirvede bitirdi.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
1-0'lık galibiyetin ardından Hollanda 16 puanla grup birincisi olurken Belçika ise 10 puanla ikinci sırada yer aldı.
Aynı grubun diğer maçında Polonya, Galler'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Polonya 7 puanla üçüncü olurken 1 puanla son sırada kalan Galler, B Ligi'ne düştü.