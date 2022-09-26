Mersin’de DAİŞ operasyonu

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAİŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını başlattı.

Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ileri sürülen 10 kişinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle farklı ilçelerdeki dokuz adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında sokaklarda geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin ikametlerdeki aramaları devam ediyor. (Kaynak: AA)