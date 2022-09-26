Politika

DSG DAİŞ hücrelerine karşı operasyon başlattı

DSG’nin Deyr ez-Zor’un batı bölgesinde DAİŞ hücrelerine yönelik operasyon başlattığı bildirildi.
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suriye Deyr ez-Zor DAİŞ DSG

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Deyr ez-Zor Askeri Meclisi, son zamanlarda DAİŞ’in uyuyan hücrelerinde hareketlenmenin artması üzerine örgüte yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.  

En son bir DSG askeri noktasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, bu amaçla Deyr ez-Zor Askeri Meclisi güvenlik birimleri, örgütün hücrelerini tespit ederek harekete geçtiği belirtildi. 

Operasyonda Kiber bölgesinin çembere alındığı ve çok sayıda DAİŞ mensubunun yakalanarak, teçhizatlarının ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, DSG’nin bölgede güvenliğin tesisi için başlattığı operasyonların, örgüt hücreleri temizlenene kadar devam edeceği kaydedildi.

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