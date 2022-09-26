İran’dan sınır bölgesine top saldırısı

SORAN (K24)

K24 muhabiri bugün sabah saatlerinde İran topçusunun, Sidekan sınırındaki Berbizin, Seqer ve Horrine yaylalarına saldırı düzenlediğini aktardı.

Bölgede bulunan çiftçi ve göçerlerin, saldırı nedeniyle bölgeyi terk ettiği öğrenildi.

Muhabirimiz, Sidekan sınırlarında kalan Bradost bölgesine yönelik saldırıların zaman zaman yoğun, zaman zaman da aralıklı olarak devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz iki gün içinde de Berbizin Yaylası ile Binperez, Bene, Berçixe ve Binreşkin köyleri çevresi İran ordusu tarafından top saldırılarıyla vurulmuştu.

Saldırılardan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuk bölge sakinleri, Sidekan nahiyesine geçmiş durumda.