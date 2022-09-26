Diyarbakır'da CNK üyelerine gözaltı

DİYARBAKIR (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre dün akşam Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açan Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) üyelerinden bazıları bugün gözaltına alınırken, bazıları da ifadeye çağrıldı.

Gözaltındaki 7 CNK üyesinin ifade verme işleminin devam ettiği öğrenildi.

Maçın ardından Diyarbakır Valiliği, "İlimizde oynanan Bursaspor - Amedspor maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Türkiye İçişleri Bakanlığı ise maçla ilgili "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklaması geldi.

Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.