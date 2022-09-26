Diyarbakır Barosu’ndan ‘Kürdistan bayrağı’ soruşturması ve gözaltılara tepki

DİYARBAKIR (K24)

Amedspor - Bursaspor maçında Kürdistan bayrağı açtıkları için gençlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada gözaltılar “tahammülsüzlük” olarak değerlendirilerek, “Son yıllarda halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu ayrımcı politikalar ve Kürtlere ait sembollere yönelik tahammülsüzlük anlayışı terk edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“25.09.2022 tarihinde Amedspor ile Bursaspor arasında oynanan futbol müsabakasında tribünlerde bir kısım taraftarın açmış olduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bayrağı nedeniyle, kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı ve şu ana kadar üç kişinin gözaltına alındığı ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu görüntüler üzerine, sosyal medyadan başlayan ayrımcı ve nefret saikli linç kampanyası ile konuya ilişkin gerek Diyarbakır Valiliği gerekse İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalar başlatılan soruşturmanın habercisi olmuştur.”

Açıklamanın devamında, soruşturma ve gözaltların kabulünün mümkün olmadığı vurgulanarak şöyle denildi:

“Müsabaka esnasında açılan bayrağın, Irak Anayasasıyla tanınmış Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi bayrağı olduğunu hatırlatıyoruz. Meşru bir bayrağın kamusal alanda açılmış olmasına yönelik geliştirilen linç kampanyasını ve bunun etkisi ile başlatılan soruşturma ve gözaltların kabulü mümkün değildir. Son yıllarda halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu ayrımcı politikalar ve Kürtlere ait sembollere yönelik tahammülsüzlük anlayışı terkedilmelidir.”

Sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden baro, “Başlatılan hukuki dayanaktan yoksun soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Diyarbakır Barosu olarak sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız” diye belirtti.