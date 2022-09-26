Irak, Kürdistan Bölgesi’nin nüfusunu açıkladı

ERBİL (K24)

Bir Kürt parlamenterin soru önergesine yanıt veren Irak Planlama Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nin nüfusunun 5 milyon 884 bin 23 olduğunu ve Irak’ın toplam nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturduğunu belirtti.

Paylaşılan verilere göre Kürdistan Bölgesi vilayetlerinin nüfusu şu şekilde:

Erbil: 2 milyon 55 bin 448

Süleymaniye: 2 milyon 396 bin 206

Duhok: 1 milyon 432 bin 326

Kürdistan Bölgesi’nin 2020 verilerine göre ise toplam nüfus 6 milyon 200 bin dolayında ve bu 40 milyon 200 bin nüfuslu Irak’ın toplam nüfusunun yüzde 15,3’ünü oluşturuyor.

Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu Kürt üyesi Nermin Maruf, 13 Eylül’de Irak Planlama Bakanlığı’nın yanıtlaması için, 2021 yılına dair Kürdistan Bölgesi vilayetlerindeki yatırım projeleri ile nüfus verileriyle ilgili bir soru önergesi vermişti.

Nermin Maruf yaptığı açıklamada, “Yıllardır Kürdistan Bölgesi’nin Irak federal hükümetindeki bütçe payının verilmemesi için çeşitli engeller çıkarılıyor ve Irak’ta nüfus sayımı yapılmaksızın Kürdistan Bölgesi’nin payı yüzde 12,6’ya düşürülmüştür” dedi.