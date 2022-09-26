Politika

Yusuf el-Karadavi hayatını kaybetti

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında yaşamını yitirdi.
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Yusuf el-Karadavi
Yusuf el-Karadavi
ortadoğu Yusuf el-Karadavi

HABER MERKEZİ

Dünya Müslüman Alimler Birliği yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin ölüm haberini duyurdu.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadesine yer verildi.

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı.

Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar’da yaşıyordu.

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