Gelecek Partisi’nden İçişleri Bakanlığı’na 'Kürdistan bayrağı' tepkisi

HABER MERKEZİ

Dün akşam Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor maçında CNK üyesi gençlerin Kürdistan bayrağını açmasına Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı, bugün de bazı gençler gözaltına alındı.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma duyurusunun fotoğrafını alıntılayarak tepki gösterdi.

Torun, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın anayasal bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Bölge Yönetimi Irak’ın anayasal bir parçasıdır. Oradan yetkililer geldiğinde önünde fotoğraf çektirilen bayrak niye suç olsun? Nahçıvan bayrağı açıldığında provokasyon olmuyorsa burada da olmaz. Vatandaşlarımızın akrabaları kardeş topluluklardır.”

Dün Amedspor-Bursaspor maçı sonrası Türkiye İçişler Bakanlığı Kürdistan bayrağına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Bu sabah da bayrağı açan bazı gençler gözaltına alındı.