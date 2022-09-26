ABD’den Rusya’ya: Boşboğazlık etmeyi bırak

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CBS televizyonuna röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Antony Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk" dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dün NBC televizyonunda yaptığı açıklamada "Eğer Rusya çizgiyi aşarsa, bunun Rusya için felakete varan sonuçları olur" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seferberlik ilan ettiği televizyon konuşmasında üstü kapalı bir biçimde “nükleer tehditte” bulunmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sullivan, "ABD'nin bunun tam olarak ne anlama geldiğini özel olarak Moskova'ya ilettiğini" belirtmişti.