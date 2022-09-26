Irak Parlamentosu Başkanı Halbusi istifa etti
HABER MERKEZİ
Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi görevinden istifa etti.
Irak Parlamentosu’nun Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifasını oylamak için önümüzdeki Çarşamba günü toplanacağı bildirildi.
Çarşamba günü yapılacak parlamento oturumunda Halbusi’nin istifasının yanı sıra Parlamento Birinci Başkan Yardımcısı’nın Parlamento Başkanlığının oylanacağı bilgisine ulaşıldı.
Enbar vilayetinin eski valisi olan Sünni siyasetçi Halbusi, iki dönemdir Irak Parlamentosu Başkanlığı yapıyordu.