Almanya Dışişleri, İran’ın Berlin Büyükelçisi’ni çağırdı

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Almanya, İran’da Jina Emini'nin İrşad Devriyeleri (ahlak polisi) tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların bastırılmasıyla ilgili ‘görüşmek’ üzere İran’ın Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christian Wagner bugün düzenlediği basın toplantısında, “İran büyükelçisini çağırdık ve görüşme bu öğleden sonra yapılacak. Bu baskıya yanıt olarak tüm seçenekleri resmi olarak inceliyoruz” dedi.

Protestolar, Tahran’da kıyafet kurallarını kontrol eden ahlak polisinin gözaltına aldığı Jina Emini’nin ölmesinin ardından 16 Eylül’de başladı.

Doğu Kürdistan kentlerinde başlayan protesto hareketi, göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar attığı birçok şehre yayıldı.

Yetkililer bu protestoları sert bir şekilde bastırdı. Resmi verilere göre, çatışmalarda göstericiler ve polis de dahil 41 kişi öldü.

Ancak Oslo merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (UST) en az 57 protestocunun öldürüldüğünü öne sürdü.

Protesto hareketiyle dayanışma amacıyla bu hafta sonu Paris ve Londra da dahil birçok Avrupa kentinde gösteriler düzenlendi.