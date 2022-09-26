Erdoğan: Atina yönetimi kışkırtmalardan vazgeçmeli

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Söz konusu toplantının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, “Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Erdoğan, “Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak” ifadelerini kullandı.

“BESLENME YARDIMINI 25 LİRADAN 60 LİRAYA ÇIKARIYORUZ”

Öte yandan Erdoğan, “Fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimize vermiş olduğunuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Beslenme yardımını aylık 1 bin 800 liraya yükseltiyoruz. Salgınla başlayıp Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden süreçte gelişmiş ülkeler ne yapacaklarını şaşırmışken biz hedeflerimize doğru yürüdük. Pek çok diplomatik başarıya imza attık. 5 milyonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik.”

YUNANİSTAN’A TEPKİ

Erdoğan, Ankara-Atina arasındaki gerilime de değinerek, şunları kaydetti:

“Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan ne siyasi ne askeri ne de ekonomik olarak bizim muhatabımız olamaz. Yunan siyasetçileri kızdırarak üzerimize salanların 'Büyük Türkiye' projesini engellemeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Atina yönetimi kışkırtmalardan vazgeçmelidir. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtıkları günü zafer günü olarak kutlayanlar henüz bunların hesabını vermediler.”

ANKARA: YUNAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden “adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi” istendi.

Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.

Ankara, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.