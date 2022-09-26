CHP'den Tanju Özcan'a 1 yıl geçici üyelikten çıkarma cezası

HABER MERKEZİ

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

ADAY OLAMAYACAK

Bu karar ile birlikte Özcan'ın CHP üyeliği devam etse de bu süre içerisinde parti üyelerine tanınan haklarının kullanamayacak.

Bir yıllık sürenin sonunda Özcan, parti içerisinde görevlerine devam edebilecek. Bu kararla Özcan, CHP’den hiçbir şekilde aday olamayacak.

UYARI CEZASI ALMIŞTI

Tanju Özcan, daha önce Genel Merkez tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştı. Ayrıca, bir kadın hemşerisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve “uyarı” ile cezası almıştı.