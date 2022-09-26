Politika

CHP'den Tanju Özcan'a 1 yıl geçici üyelikten çıkarma cezası

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
türkiye Tanju Özcan Bolu CHP İhraç

HABER MERKEZİ

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

ADAY OLAMAYACAK

Bu karar ile birlikte Özcan'ın CHP üyeliği devam etse de bu süre içerisinde parti üyelerine tanınan haklarının kullanamayacak.

Bir yıllık sürenin sonunda Özcan, parti içerisinde görevlerine devam edebilecek. Bu kararla Özcan, CHP’den hiçbir şekilde aday olamayacak.

UYARI CEZASI ALMIŞTI

Tanju Özcan, daha önce Genel Merkez tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştı. Ayrıca, bir kadın hemşerisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve “uyarı” ile cezası almıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv