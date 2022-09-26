Başbakan’dan yatırımcılara yüzde 75’lik yerli işgücü kotası

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin yerli işgücünün yüzde 75'inden daha azına dayanan hiçbir yatırım projesine ruhsat verilmemesi talimatı verdiği bildirildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kürdistan Parlamentosu Grubu Sözcüsü Peşewa Hewramani, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla yerli işgücünün yüzde 75'inden daha azına dayanan hiçbir yatırım projesine ruhsat verilmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hewramani, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı, gençleri desteklemek ve istihdam yaratmak için, yüzde 75'ten daha az bir oranda yerel işgücüne dayanan hiçbir yatırım projesine ruhsat verilmemesi talimatını verdi” dedi.

Hewramani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu yılın ilk 6 ayında şirketlere 628 milyon dolar krediyi geri ödediğini belirtti.