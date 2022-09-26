‘Halkın evlerine dönüşü Peşmerge Güçlerinin dönüşüne bağlı’

MAHMUR (K24)

Güvenlik açığı nedeniyle son zamanlarda Mahmur’un Qerac kasabası ve özellikle Qereçox Dağı çevresinde DAİŞ hareketliliği görülüyor.

K24’e konuşan Qerac kasabası müdürü Heysem Ahmed, şu sıralar bölgede durumun sakin olduğunu belirterek, Peşmerge Güçleri’nin yokluğu nedeniyle güvenlik açığının oluştuğunu belirtti.

Heysem Ahmed, köylerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşların evlerine dönmesinin Peşmerge Güçleri’nin bölgeye dönüşüne bağlı olduğunu vurguladı.

DAİŞ tehdidinin hala sürdüğünü dile getiren Ahmed, Peşmerge’nin bölgeye dönüşüyle insanların güven içerisinde evlerine dönebileceğini kaydetti.

16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge Güçleri’nin bölgeden çekilmesi ve yaşanan güvenlik boşluğunu fırsat bilen DAİŞ, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde saldırılarını arttırdı.

Güvenlik boşluğu sorununun çözülmesi için Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında görüşmeler devam ediyor.