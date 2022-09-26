Suriye’den Türkiye’ye iki şart

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mikdad, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik “düşmanca tutumuna” son vermesi ve silahlı gruplara yönelik desteğini sona erdirmesi gerektiğini belirterek, “Bunu yaparsa Suriye-Türkiye ilişkileri eski haline dönebilir” dedi.

Mikdad, "Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazırız; ancak ulusal egemenlik çıkarlarımızı görmezden gelerek, Suriye'nin kuzeyinde suyu keserek ve insanları bombalayarak değil" dedi.

“BU TALEPLER DOĞALDIR”

Türkiye’ye ön şartlar dayatmadıklarını kaydeden Mikdad, Ankara yönetiminin Suriye topraklarındaki eylemlerini sona erdirmesini talep etmenin ilişkilerin normalleşmesi adına doğal bir talep olduğunu belirtti.

Mikdad ayrıca, "Herhangi bir tartışmanın temel dayanağı olmalıdır. Bu yüzden sorunları çözmek için karşı taraftan buna yönelik bir çözüm gelmediğinde, topraklarımdaki işgalciyle nasıl bir anlaşmaya varabilirim?" diye konuştu.

“FEDAKARLIK YAPMIŞTIK”

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye’nin İdlib’den derhal ve tamamen çekilmesi gerektiğinin de altını çizerek, “Türkiye'nin işgali ne kadar sürerse sürsün, ABD'nin, Irak ve Afganistan işgaliyle aynı akıbete uğrayacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye’nin Rojava’da sivillere yönelik yeni yerleşim yerleri kurduğunu iddia eden Mikdad, bunun BM ve uluslararası hukukta kabul edilemez ve savaş suçu olduğunu vurguladı.

Suriyeli bakan, ülkesinin geçmişte Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını kaydederek, "2009-2010 arasında ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık" dedi.

SURİYELİLERE “ÜLKENİZE GERİ DÖNÜN” ÇAĞRISI

Mikdad, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunun başlama noktalarına işaret ederek, "Aramızdaki sorunlar, Türkiye'nin, Suriye'nin içişlerine müdahale etmesi ve dünyanın dört bir yanından Türkiye toprakları üzerinden Suriye'ye akın eden ve insanlarını öldürüp ülkemizin altyapısını tahrip eden DAİŞ’li teröristleri desteklemesiyle başladı" şeklinde konuştu.

Mikdad ayrıca, yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenerek, ülkelerine "geri dönmeleri" için çağrıda bulundu.

“YASADIŞI ASKERİ VARLIK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

Mikdad, "Suriye topraklarındaki herhangi bir yasadışı askeri varlık, uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi'ne aykırıdır, derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi gerekir" diyerek, Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşen Astana görüşmelerine de destek verdiklerini belirtti.

Faysal Mikdad, "Türkiye, Astana'daki yükümlülüklerine uymamaya devam ederse ne yazık ki tüm değerlendirme ve sonuçlar kağıt üzerinde kalacak" şeklinde konuştu.

DSG’YE ÇAĞRI

Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) de seslenen Mikdad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sponsorlarının ördüğü illüzyonların etkisi altında yaşayan ayrılıkçı milisler, yabancı işgalciye güvenmeyi bırakmalıdır. Anavatanının yanında olmayanın, bir vatanı da yoktur."