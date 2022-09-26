Ukrayna: İran yapımı 8 SİHA düşürdük

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Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ignat, Rusya'ya ait İran yapımı insansız hava araçlarının pazar günü erken saatlerde Odessa'ya saldırdığını söyledi.

Ukrayna'nın güney komutanlığı, saldırıda yaralanan olmadığını, düşürülen SİHA'ların ise hedeflere doğrudan saldırılarda kullanılan ve "kamikaze" olarak adlandırılan İran yapımı Şahit-136 olduğunu açıkladı.

Kiev bunu Rus Hava Güçleri'ne son haftalarda yapılan "en ağır darbelerden biri" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar kaybettiği savaş uçağı sayısının 259 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasında, Rus ordusunun son 24 saatte yitirdiği 400 askerle birlikte bugüne kadar 56 bin 700 askerini kaybettiği öne sürüldü.

Açıklamada, Ruslara ait 220 helikopter, 2 bin 275 tank, 4 bin 832 zırhlı araç, bin 368 top, 328 roketatar ve 171 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Korgeneral Igor Konashenkov ise pazar günü yaptığı açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın kullandığı Osa-AKM hava savunma sistemi rampasınıi ile hava savunma radar istasyonunu imha ettiğini ve Ukrayna Donanmasına ait Gyurza tipi bir zırhlı botu batırdığını duyurdu.

Ayrıca Rus güçlerine ait 3 bin 701 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 966 insansız hava aracının da yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 21 Eylül'de, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. (Kaynak: Euronews)