Mirani: Referandumda gönüllü olarak bağımsızlık için oy kullandık

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, referandumunun bağımsızlık ve ayrılık olmadığını kaydederek, referandumda bağımsızlık için oy verdiklerini söyledi.

KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani kaleme aldığı makalede, “Referandum suç değil, ayrılmadık, gönüllü olarak bağımsızlık için oy kullandık” dedi.

Mirani, “Referandum ayrılma değildi, ama biz gönüllü olarak bağımsızlık için oy kullandık. Ayrılmak isteseydik, sözlerimiz ve eylemlerimiz referandumdakinden farklı olurdu. Beklenen sonuç evet lehindeydi” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin referanduma katılımından endişe duyan bölge ülkelerinin tavrını anlıyoruz. Çünkü kendi aralarında böldükleri Kürt milletinin ve topraklarının bölünmesinin yaralarını hissediyorlar” diyen Mirani, “Milletinin geleceğini belirleme hakkını ortaya koyan Başkan Mesud Barzani referandumdan sorumlu tutuldu. Ne şeriat, ne kanun, ne de gelenek bunu yasaklamamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Mirani, “Tüm bu uzun mücadelelerden sonra Başkan Barzani tüm taraflara karşı açık ve dürüst davrandı. Tüm ulusunun ve siyasi güçlerinin eylem ve konuşmadaki konumlarını belirlemelerine açıkça izin verdi” dedi.

KDP’nin tarihi boyunca Irak'ta barış, güvenlik ve egemenlik kaygısı taşıdığını bildiren Mirani, Irak’ın önceki hükümetler tarafından kaosa sürüklendiğini ve bunun da Irak’ı kuşatma için uluslararası bir hedef haline getirdiğini bildirdi.