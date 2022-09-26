Politika

İran’daki protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti

İran’da 22 yaşındaki Jina Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar sırasında bir kadının daha hayatını kaybettiği bildirildi.
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İran Jina Emini Hadis Necefi Protesto

HABER MERKEZİ

İran’da Jina Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Necefi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İran’da 22 yaşındaki Jina Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar sırasında bir kadının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazeteci ve kadın hakları savunucusu Masih Alinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Hadis Necefi’nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Necefi’nin 21 Eylül’de açılan ateş sonucu karnından, boynundan, kalbinden ve elinden yaralandığı ve kaldırıldığı Ghaem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Necefi’in ablası, yaptığı açıklamada, "Daha 20 yaşındaydı. Mahsa Amini için kalbi kırıldı. Sessiz kalmayacağını söyledi. Onu altı kurşunla öldürdüler" dedi.

 

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