Politika

Pervin Buldan: Kürdistani İttifakı en kısa zamanda kuracağız

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın genişleyeceğini belirterek “Kürdistani İttifakı da en kısa zamanda kuracağız. Bu ülkede yok sayılan kim varsa onlarla birlikte olacağız” dedi.
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kürdistan Pervin Buldan kürdistani ittfak HDP

HABER MERKEZİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği halk buluşmasına katıldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı ile ilgili konuşan Buldan, ittifakı genişleteceklerini de söyleyerek şunları dile getirdi:

“İki gün önce deklere edilen Emek ve Özgürlük İttifakı, sadece 6 parti ile sınırlı kalmayacak, bu ülkede ötekileştirilen yok sayılan, inkar edilen, inancından, kimliğinden, dilinden dolayı inkar edilen kim varsa, onun ayağına gideceğiz, onlarla birlikte olacağız ve onları da bu birlikteliğe mutlaka dahil edeceğiz. Çünkü halkın AKP’den kurtuluşu bu anlamda büyümekten, genişlemekten geçiyor.”

Kürdistani İttifakı da en kısa zaman kuracaklarını kaydeden Buldan şunları söyledi:

“Sadece Türkiye’deki sol ve sosyalist güçlerle değil, Kürtlerle büyük bir Kürdistani İttifakı da en kısa zamanda kuracağız. HDP’nin Ekim ayı programlarında Kürdistani partilerle ve Kürt çevrelerle yapacakları buluşmalar var. Kanaat önderlerimiz, yöre derneklerimizle, Kürdistani partilerle, bu ülkede başka bir ittifakın da olduğunu Türkiye halklarına göstereceğiz. Kürtlerle büyük bir Kürdistani İttifakı en kısa zamanda kuracağız. Bunun için bu ittifaklar çerçevesinde şimdiye kadar bize oy vermeyen, bizim elimizi tutmayan, başka partilere oy veren her bir yurttaşımıza mutlaka ulaşmak zorundayız.”

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