Müzik

Melek Mosso Jina Emini için sahnede saçlarını kesti

Şarkıcı Melek Mosso, Jina (Mahsa) Emini’nin başörtüsü gerekçesiyle İran polisi tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolara destek vererek sahnede saçlarını kesti.
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Melek Mosso
Melek Mosso
türkiye Melek Mosso jina mehsa emini İran

HABER MERKEZİ

Şarkısı Melek Mosso, İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konserinde Rohilat’ta ve İran’da devam eden protestolara saçlarını keserek destek verdi.

Mosso sahnede, İran’da Jina Emini’nin rejim güçleri tarafından katledilmesi ile başlayan protestolara destek vermek üzere sahnede saçını kesti.

Mooso, "İranlı kız kardeşlerimin yanındayım" mesajını vererek, “Bu gece tüm kadınlar adına söylüyorum şarkılarımı, özgürlüğümüzü kimse elimizden alamayacak” dedi.

Jina Emini (22) isimli Kürt kadını 13 Eylül’de Tahran’da polis tarafından “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Emini’nin 16 Eylül’de işkence sonucu hayatını kaybetmesi üzerine İran ve Doğu Kürdistan’ın birçok kentinde protestolar başladı.

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