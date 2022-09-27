Politika

ABD'den Atina ve Ankara'ya mesaj: Gerilimi arttırmanın zamanı değil

Ankara-Atina krizine ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, NATO müttefiklerini anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözmeye davet etti, ‘gerilimin zamanı değil' dedi.
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Ned Price
Ned Price
ABD Ned Price yunanistan Türkiye Ankara Atina

HABER MERKEZİ

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Ege Denizi’ndeki sınır anlaşmazlığı kaynaklı gerilim, Sisam (Samos) ve Midilli (Lesbos) adalarında ABD menşeili zırhlı araçlarla askeri yığınak oluşturması nedeniyle büyüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifingde, Türkiye ile Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki sınır anlaşmazlığı kaynaklı gerilime değindi.

Price, ABD’nin Yunanistan’ın onlarca zırhlı araç ve tankı bu adalara konuşlandırmasıyla gerilimin tırmanmasından endişe edip etmediğinin sorulması üzerine, temel önceliklerinin Rusya’nın egemen bir devleti işgal ettiği bir zamanda, NATO’nun ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında Rusya’ya karşı durması olduğunu söyledi.

Gerilimi arttırmanın zamanı olmadığını ifade eden Price, “Şimdi NATO müttefikleri arasında gerilimi arttırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Ned Price, herkesin ortak tehdide odaklanması gerektiğini ve bu tehdidin de Rusya’nın saldırganlığı olduğunu ifade etti.

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