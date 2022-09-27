Politika

İran’dan Kürdistan Bölgesi sınırlarında SİHA saldırısı

İran tarafından, Çoman ilçesinin Merge köyüne bir SİHA’yla saldırı düzenlendi.
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kürdistan İran SİHA saldırısı

ERBİL (K24)

İran tarafından, Çoman ilçesinin Merge köyüne bir SİHA’yla saldırı düzenlendi.

K24 muhabiri, bugün sabah saatlerinde İran ordusu tarafından, Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Merge köyüne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bombardıman düzenlendiğini bildirdi.

Saldırının köy merkezine yapıldığını bildiren muhabirimiz, saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi edinilemediğini aktardı.

İran ayrıca sınır hattında yer alan Berbizin, Seqer, Horine yaylaları ile Sidekan nahiyesine bağlı Binperez, Binreşkin ve Berçife köylerine top saldırıları düzenliyor.

Muhabirimiz, Sidekan’a bağlı yayla ve köylere saldırıların devam ettiğini aktardı.

İran son 4 gündür söz konusu bölgelere top saldırıları düzenliyor.

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