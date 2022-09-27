Müzik

Kürt sanatçı Mem Ararat'ın Mersin konseri iptal edildi

Sanatçı Mem Ararat'ın bugün Mersin'de yapılması planlanan konseri Mersin Valiliği tarafından iptal edildi.
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Mem Ararat
Mem Ararat
türkiye kürt sanatçı Mem Ararat Konser Mersin

HABER MERKEZİ

Kürt sanatçı Mem Ararat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’de yapılması planlanan konserinin valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Konserin iptal edilmesinin kendilerine bildirilmediğini belirten Kürt sanatçı, "Mersin'e varmak üzereyken organizasyondan arkadaşlarımız bize ulaştılar ve emniyet yetkililerinin telefon aracılığıyla kendilerine ulaştığını ve konserimizin valilik kararıyla iptal edildiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Ararat, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Eylül ayının 27'sinde Mersin'de bir konserimiz olacaktı. Tüm hazırlıkları tamamlanan konserin biletleri tükenmiş, müzisyenlerin uçak ve otel rezervasyonları yapılmış ve konser için yola çıkılmıştı. Saat 17.00 civarında biz Mersin'e varmak üzereyken organizasyondan arkadaşlarımız bize ulaştılar ve emniyet yetkililerinin telefon aracılığıyla kendilerine ulaştığını ve konserimizin valilik kararıyla iptal edildiğini söylediler. Biz elimize resmi belge ulaşmadan açıklama yapmayı uygun görmedik. Bu gün itibari ile resmi belge de elimize ulaştı. Konserimiz Mersin Valiliği tarafından konsere 1 gün kala iptal edilmiştir maalesef."

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