Politika

Miçotakis: Pozisyonumuz net, güvenimiz tam

Türiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara’nın Yunanistan’a yönelik sert sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yanıt geldi.
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
avrupa yunanistan Kiryakos Miçotakis Türkiye yanıt

HABER MERKEZİ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara'nın Yunanistan'a yönelik sert sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten yanıt verdi.

Miçotakis, Ankara’ya net bir mesaj göndererek, “Uluslararası Hukukun gücü, Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam” dedi.

Yunanistan’ın kırmızı çizgilerini açıkça söylediklerini belirten Miçotakis, “Türkiye’nin yalnız bırakıldığını” öne sürdü.

Miçotakis, “Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir” ifadelerinde de bulundu.

Miçotakis, Türkiye’ye yönelik “Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa’nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var” dedi.

Son olarak Ankara'nın “bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarıyla birlikte Erdoğan'ın geçen hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ı çok sert bir dille eleştirmesiyle tırmanan gerilim, Yunanistan'ın bazı adaları silahlandırmasıyla yükselmişti

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