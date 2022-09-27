Selahattin Demirtaş: Mersin’deki saldırıyı kınıyorum

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada dün Mersin’de polis evine düzenlenen saldırıyı kınadı.

“Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

Mersin Mezitli'deki polis evine dün uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 1 polis hayatını kaybetmiş, 1'i yaralanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'liden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."