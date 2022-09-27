Politika

Kürdistan bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı

Diyarbakır’da Amedspor-Bursaspor maçında Kürdistan bayrağını açtıkları için dün gözaltına alınan 5 CNK üyesi genç serbest bırakıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
CNK'liler Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Kürdistan bayrağı açmıştı
CNK'liler Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Kürdistan bayrağı açmıştı
kürdistan CNK gençleri Kürdistan Bayrağı Mahkeme serbest Diyarbakır amedspor

Pazar günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor maçında, Kürdistan bayrağını açan Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) üyesi gençler hakkında Diyarbakır Valiliği ve Türkiye İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma açıldı.

Kürdistan bayrağını açtıkları gerekçesiyle dün sabah Diyarbakır’da ‘terör propagandası’ gerekçesiyle gözaltına alınan gençler bugün mahkemeye çıkarıldı.

Geceyi nezarette geçiren gençler, çıktıkları mahkemede yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv