Kürdistan bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
Pazar günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor maçında, Kürdistan bayrağını açan Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) üyesi gençler hakkında Diyarbakır Valiliği ve Türkiye İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma açıldı.
Kürdistan bayrağını açtıkları gerekçesiyle dün sabah Diyarbakır’da ‘terör propagandası’ gerekçesiyle gözaltına alınan gençler bugün mahkemeye çıkarıldı.
Geceyi nezarette geçiren gençler, çıktıkları mahkemede yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.