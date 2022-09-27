Erdoğan Diyarbakır'a geliyor

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Diyarbakır'da yapılacak olan festivale davet ettiğini söyledi.

İl Başkanı Aydın'ın daveti üzerine Erdoğan'ın da festivale katılacağını bildirdiği belirtildi.

Aydın, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Diyarbakır'a davet ettim. Cumhurbaşkanımız bu davete katılacağını söyledi. Davetimizi kırmayarak katılacağını söylemesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8-16 Ekim tarihlerinde 'Sur Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek.