‘Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Tahir Elçi davasından elini çekmeli’

DİYARBAKIR (K24)

Tahir Elçi Suikastı Davası Müdahil Vekilleri, bugün Diyarbakır’da Tahir Elçi Suikastı Davası’na ilişkin basın açıklaması yaptı.

Baro Başkanı Nahit Eren’in yaptığı açıklamada, cinayetin açığa çıkarılmasıyla ilgili her türlü engellemeyle karşı karşıya kaldıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sizlerin de yakından tanık olduğu ve bildiği üzere Tahir Elçi cinayeti soruşturması ve davası en başından beri, dünya hukuk literatürüne geçecek türde skandallarla ilerliyor. Tahir Elçi’nin sözleri için dokuz günde dava açan iddia makamı, öldürülmesine ilişkin soruşturmada dört buçuk yıldan sonra dava açabilmiştir. Cinayetin delilleri karartıldı; bu karartılmış deliller bile doğru düzgün toplanmadı. Olay yeri incelemesi, Tahir Elçi’nin Dört Ayaklı Minarenin önünde suikasta uğramasının üzerinden üç buçuk ay geçtikten sonra yapıldı.

Diyarbakır Barosunun talebiyle Londra’daki Adli Mimarlık kuruluşunun hazırlamış olduğu ve dosyaya sunulan rapor olmasa üç polis hakkında, bu davanın da açılmayacağını çok iyi biliyoruz.

Toplanmayan deliller, yok edilen deliller, özensiz ve isteksiz yargısal pratiklerin sonunda açılan bu dava için kimseye teşekkür edecek değiliz. Kamuoyu baskısı ve nice çabalar sonucunda açılan bu davanın ilerletilmesi, fiilin ve failin tespiti konusunda her türlü engelleme ile karşı karşıyayız.”

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suikastı aydınlatılmasıyla ilgili taleplerin reddettiğini belirtilen Eren, şöyle devam etti:

“Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi daha ilk duruşmada davayı hangi bakış açısıyla ele aldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. İnanılması güçtür ama bu heyet Türkan Elçi’yi, sırf söz istediği için duruşma salonundan atmakla tehdit etmiştir. Avukatlar aynı şekilde duruşma salonundan atılacakları konusunda ihtar edilmişlerdir.

Duruşmalar sırasında savcılık makamının tanıklarının, her birinin olayı çarpıtmak, yargısal süreçleri hedefinden saptırmak için bizzat savcının kendisi tarafından tehdit edildikleri, farklı vaatlerle yalan tanıklığa zorlandıkları ve işkenceye uğratıldıkları ortaya çıkmıştır. Bu korkunç gerçeklik karşısında Mahkeme heyetinin kılı bile kıpırdamamış, tanıkları yalan beyanda bulunmaya zorlayan savcı ve bu tanıklara işkence yapan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmayı reddetmiştir.

Bir ülkede, Tahir Elçi gibi bir insan hakları savunucusu ve baro başkanı suikasta uğruyorsa, o suikastı aydınlatmak devletin bütün kurumları üzerinde ertelenmesi ve ihmal edilmesi mümkün olmayan bir ödev doğurur. İlk andan itibaren, bu ödevinin hiçbir şekilde farkında olmayan kamusal makamlar ve yargısal süreçler görüyoruz. Tüm bu süreçlerde, Tahir Elçi suikastının aydınlatılması için çaba gösteren avukatlardan başka hiç kimseyi göremedik.

Davayı gören Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, katılan vekillerinin davayı ilerletebilecek, suikastı aydınlatabilecek tüm taleplerini reddetmeyi adeta kendisine bir görev olarak bellemiştir.

Yargılamanın gelinen aşaması itibariyle, yokluğumuzda yapılmaya çalışılan ara celseler; biz katılan vekillerinin görüşü alınmadan incelenen savcılık talepleri; yokluğumuzda, delillerle ilgili tesis edilen ara kararlar; bu mahkemenin suikastı aydınlatmak için değil, bu dosya üzerinden siyasi tarihimizi ve toplumsal belleği karanlıkta bırakmak amacı ile hareket ettiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin son olarak 19.09.2022 tarihinde, biz avukatların haberi bile olmadan, ara celsede aldığı karar, bu mahkemenin gerçekleştirdiği skandallar zincirine yeni bir halka eklemiştir. Karara imza atan yargıçların, bu davadan derhal el çekmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur.”

MAHKEMENİN DAVUTOĞLU KARARI

Mahkemenin Ahmet Davutoğlu’nun dinlemesi kararından vazgeçtiğini anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, bu cinayetin bir siyasi suikast olduğunu çeşitli defalar kamuoyu önünde dile getirmişti. Bu beyanları nedeniyle, Davutoğlu’nun duruşmada dinlenmesini defalarca talep ettik. Mahkeme 15 Haziran tarihli celsede bir kere daha dile getirilen bu talebi kabul etmiş, Davutoğlu’nun 23.11.2022 tarihli celsede dinlenmesine karar vermişti.

Ancak, 19.09.2022 tarihli ara celse ile mahkeme çoğunluğu Davutoğlu’nun dinlenilmesi yönündeki kararı geri almıştır. Bu karar yüz kızartıcı bir skandal niteliğindedir. Her şeyden önce bu kadar önemli bir davada katılan vekilleri dışlanarak hüküm tesis edilmesi kabul edilemez. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bu karara muhalefet şerhi koyan üyesi ‘… bu zamana kadar dosya kapsamında herhangi bir değişiklik olmaması ve tanık hakkında talimat yazılmış olması’nı gerekçe göstererek çoğunluk görüşüne katılmamıştır.

Gerçekten de arada ne olmuştur da Mahkeme’nin çoğunluk üyeleri kendi kararlarından geri dönmüşlerdir? Bu dönüşün hukuk usulü ve teamülleri içinde bir açıklamasını bulabilmek mümkün değildir. Biz mahkemenin kendi kararından dönmesini, bu kadar önemli bir tanığın dinlenmesini reddederek bir kere daha davanın ilerlemesine köstek olmasını, bu çoğunluk üyelerinin tarafsız ve bağımsız olmadıklarına ilişkin yaptıkları güçlü bir irade açıklaması olarak değerlendiriyoruz.

Çoğunluk üyelerinin yaptığı bu irade açıklamasını görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenle bugün bir dilekçe sunarak kendilerini reddettiğimizi bildirdik. Mahkemenin çoğunluk üyeleri ile dava arasında asla telafi edilmesi mümkün olmayan bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Mahkeme çoğunluk üyelerinin bu davayı görmeye devam etmeleri mümkün değildir. Kendilerini görevden el çekmeye davet ediyoruz!

Biz müdahil vekilleri olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz, Mahkeme çoğunluk üyeleri bu davadan el çekene kadar reddi hâkim taleplerimizi tekrar edecek, adalet çığlığımızı her geçen gün daha yüksek perdeden dile getirmeye devam edeceğiz.”