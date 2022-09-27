Türkiye’ye ait SİHA Girkê Legê’de bir aracı bombaladı

GİRKÊ LEGÊ (K24)

Rojava’nın Girkê Legê kentinde Türkiye’ye ait olduğu belirtilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) bir otomobili hedef aldı.

K24’ün bölgeden edindiği bilgiye göre, Girkê Legê’nin Til Cuman köyünde gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralılar var. Ancak ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir bilgiye ulaşılamadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’ye ait SİHA’nın Demokratik Suriye Güçleri (DSG) aracını bombaladığı ve saldırı sonucu DSG savaşçılarının hayatını kaybettiği belirtildi.

Rojava ve DSG’nin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik askeri operasyon açıklamalarının olduğu son dönemlerde, Türkiye, DSG ve PKK’nin üst düzey mensuplarına SİHA saldırılar gerçekleştiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Türkiye’nin son zamanlarda Rojava kentlerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.