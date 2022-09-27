HDP Eş Genel Başkanları'ndan Mersin saldırısına kınama

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün akşam Mersin’de polis evine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları, Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz” denildi.

“Demokratik siyaset alanını daraltmak ve işlevsiz hale getirmek amacında olanların bu hesabını boşa çıkarmak hepimizin demokratik görevidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz.”

DEMİRTAŞ DA KINADI

Ayrıca Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter’dan yaptığı açıklamada dün Mersin’de polis evine düzenlenen saldırıyı kınadı.

“Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

Mersin Mezitli'deki polis evine dün uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 1 polis hayatını kaybetmiş, 1'i yaralanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'liden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."