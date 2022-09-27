Doğu Kürdistanlı sanatçılardan İranlı yetkililere: Yorgun ve kızgınız

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Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) sanatçılar, İranlı yetkililere hitaben yayınladıkları mesajda, ülkede yaşananlardan ötürü yorgun ve kızgın olduklarını bildirdi.

Kürt sanatçılar, Jina Emini’nin öldürülmesi ve protestoculara yönelik şiddetle ilgili yayınladıkları mesajda, “Bu ülkeyi nereye götürüyorsunuz ve bizim için nasıl bir kader hayal ediyorsunuz? Yorgun ve kızgınız” ifadelerine yer verdi.

Aralarında Şehram Nazeri, Bijen Kamkar, Kubeddin Sadiqi, Hadi Ziyaeddini, Cemşid Andelibi, Celil Andelibi ve Şehram Alidi gibi ünlü isimlerin olduğu 100’ü aşkın Kürt sanatçı yayınladıkları mesajda, “Jina’yı defnediyoruz, artık bîzarız ve çığlık atıyoruz. Şiddet ve baskıdan, zorlamadan ve kamu iradesine karşı zorbalık ve mücadeleden bîzarız. İnsanların kanını helal kılan irade ve emirlerden usandık. İnsanların canı sizin yanınızda ucuzdur ve her suçu örtmek için yalan söylüyorsunuz” denildi.

Açıklamada, “her sabahımızı ölüm haberleriyle akşama çeviriyoruz; umut dolu uçakta yolcuların ölümü, ekmek umuduyla dolu bir kolberin onurlu ölümü, gururlu umut dolu bir sporcunun ölümü, umutsuzluktan kaçan göçmenlerin ölümleri, onur dolu bir kadının ölümü, çöpte ekmek arayan bir çocuğun şerefli ölümü, annelerinin ilacını almak için sokağa çıkan kızların ölümleri, Urmiye Gölü'nün Ölümü, Zagros'un ölümü ve sanatın ölümü” ifadeleri kullanıldı.

Sanatçıların açıklamasında, “Kürt ve İranlı bir grup sanatçı olarak bu milletten eğitim aldık. biz sanatın emanetçileri, umutlarının ve acılarının anlatıcıları ve kaydedicileri olarak acılı İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz ve onlar adına öfkemizi ve yorgunluğumuzu yineliyoruz" denildi.