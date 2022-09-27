Rusya, Ukrayna’daki referandumlarda ‘evet’ çıktığını bildirdi

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Rus haber ajansları Ria Novosti, Tass ve Interfax'ın bildirdiğine göre Moskova kontrolündeki bölgelerde oy sayımına başlandı ve ilk sonuçlara göre "evet" oylarının önde olduğu aktarıldı.

Komisyonun açıklamasında şu ana kadar oyların yüzde 27'sinin sayıldığı ve yüzde 98 'evet' çıktığı bildirildi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Kherson bölgesine atadığı Vladimir Saldo, Rus basınına yaptığı açıklamada, oylamada zafer kazanıldığını iddia etti.

KİEV: OYLAMA GEÇERLİ DEĞİL

Rus Seçim Komisyonu'nun açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise oyların geçerli olmadığını söyledi.

Bakan Kuleba, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile birlikte Kiev'de düzenlediği basın toplantısında "Bu durum politikamızı, diplomasimizi ve askeri alandaki eylemlerimizi değiştirmeyecek" dedi.

Geçen hafta Kremlin, sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleri ile Kherson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmayı öngören referandumların düzenleneceği ve Moskova’nın da bu referandumlardan çıkacak sonucu kabul edeceğini açıklamıştı.

5 gün süren referandumlardan Rusya’ya katılım sonucunun çıkacağı bekleniyordu. Sandıktan çıkan 'evet' oyu, Rus parlamentosunun her iki kanadı tarafından onaylanacak ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzası ile resmileşecek.