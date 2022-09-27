Erdoğan’dan Mersin saldırısına tepki

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı.

Programın ardından konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Seçimlerden birinci parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın gönül kazanma faaliyetlerin büyük katkısı vardır” diyen Erdoğan, “Dünyada pek çok siyasi parti AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Kadınlarımız faaliyetleri hayati gayretleri yanında, Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda çok önemli payları vardır” ifadelerini kullandı.

MERSİN’DEKİ SALDIRI

Dün akşam Mersin’de polis evine yönelik saldırıya da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti. Adı parti, ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davası için feda etti. Üstelik polis evimizi imha etmeye çalışırken. Hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzle 'Biz özgürlükçüyüz, Türk siyasi hayatında varız' diyecekler? Hangi yüzle? Bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti. Biz kadınlarımızla, milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar maalesef batıl davası için insanlarını, kadınlarını yok ediyor.”

"TÜM KESİMLERİN GELİRLERİNİ YILBAŞINDA CİDDİ ŞEKİLDE YÜKSELTECEĞİZ"

Erdoğan, “Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık” diyerek, şunları belirtti:

“Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe yönelik herhangi bir program sunmadığı halde iktidar bekleyenleri inşallah 2023’te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacağız.”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Emin olun 2023’te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın. Yeter ki biz önce kendi beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım” dedi.