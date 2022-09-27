Zaho’da bulunan Başbakan yatırımcılarla bir araya geldi

ZAHO (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Zaho’da yatırımcılarla yaptığı toplantıda, Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile çalışarak bölgede önemli ve stratejik projeler yürüten yatırımcı ve girişimcilere teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin özel sektör ve yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Başbakan, “Çünkü Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik alanda daha da kalkınması adına hükümet ve özel sektör birbirini tamamlıyor ve gençlerimize iş imkanları yaratıyor” dedi.

Başbakan, yatırım sürecinin bölge halkının planlarına ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılanlar ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin koordinasyon ve kolaylaştırmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi'nin yatırım sürecini teşvik etmek ve ekonomik altyapısını iyileştirmek için çeşitli önerilerde bulundu.

Öte yandan Başbakan bugün Zaho’da 26 milyar 500 milyon dinara mal olacak çok sayıda hizmet projesinin temel atma törenine katıldı.

Zaho’nun bağımsız idare olmasının 1’inci yıldönümüne denk gelen törende konuşan Başbakan, “Zaho bizim için önemli bir bölge ve Kürdistan devrimlerinde çok fedakarlıklar yaptı” dedi.

Zaho’nun ticaret ve tuizm açısından önemine değinen Başbakan, çift yönlü duble yolların Zaho’nun iç ve dış ticari hareketliliğini etkileyeceğini belirtti.

Zaho ve çevresinin büyüleyici doğasından bahseden Başbakan, “Zaho turizm açısından cazip bir bölge ama ne yazık ki savaş nedeniyle pek çok yeri yeniden inşa edemiyoruz. Halkımızın evlerine dönmesi ve daha çok turizm projesinin hayata geçirilmesi için topraklarımızın egemenliğine saygı gösterileceğini umuyoruz” dedi.