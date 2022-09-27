Ekonomi

Türkiye kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Türkiye kamu bankalarının, Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir uygulamasının kullanımını durdurdukları açıklandı.
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türkiye Mir ödeme sistemi Rusya banka

HABER MERKEZİ

Türkiye kamu bankalarının, Rusya'nın ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı.

Mir'den daha önce de özel bankalar çıkmıştı.

Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı.

İş Bankası ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.

İki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Mir'den çıktıklarını duyurdu. 

 

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